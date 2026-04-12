Нефтяное пятно у берегов Анапы убило более 200 птиц за двое суток

На побережье Анапы за последние двое суток обнаружено более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил оперштаб Краснодарского края.
По данным специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, замеченное в 11 километрах от берега Анапы. Радужную пленку обнаружил капитан одного из судов. Пятно движется в направлении береговой полосы Анапа — Витязево.
Для ликвидации загрязнения использовали 45 килограммов биосорбента и установили боновые заграждения. По мнению экспертов, пятно могло появиться из-за последствий атак беспилотников на гражданские суда в акватории Азовского и Черного морей, а также на портовую инфраструктуру.
Еще 21 февраля на побережье Анапы после ночного шторма обнаружили десятки птиц в мазуте. Волонтеры полагают, что это могут быть последствия катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда два танкера получили пробоины и разломились на части, а в море попали тонны мазута. Что произошло в конце 2024 года, могут ли новые обстоятельства быть последствиями той катастрофы и насколько безопасно сейчас на Черноморском побережье — в материале «Вечерней Москвы».