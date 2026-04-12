Более 500 человек задержаны в Лондоне за поддержку пропалестинского движения

Высокий суд Англии и Уэльса признал незаконным запрет движения Palestine Action в феврале. Правительство Великобритании оспорило это решение. С момента запрета организации на акциях по всей стране были задержаны более 3 тысяч человек, большинство — в Лондоне. В ходе субботней акции полиции приходилось переносить некоторых участников в машины, так как они не оказывали сопротивления, но не шли сами.