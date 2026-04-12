Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 человек задержаны в Лондоне за поддержку пропалестинского движения

В субботу в центре Лондона были задержаны свыше 500 человек. Они выражали поддержку запрещённому пропалестинскому движении Palestine Action, сообщила полиция Скотленд-Ярд.

«523 человека были задержаны за выражение поддержки запрещенной организации. Возраст задержанных варьируется от 18 до 87 лет», — уточнили в столичной полиции.

Среди задержанных оказался участник британской группы Massive Attack Роберт дель Ная. Он держал плакат с надписью «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action». Движение внесено в черный список в Великобритании, и любая его поддержка стала уголовным преступлением.

Высокий суд Англии и Уэльса признал незаконным запрет движения Palestine Action в феврале. Правительство Великобритании оспорило это решение. С момента запрета организации на акциях по всей стране были задержаны более 3 тысяч человек, большинство — в Лондоне. В ходе субботней акции полиции приходилось переносить некоторых участников в машины, так как они не оказывали сопротивления, но не шли сами.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве полиция задержала 17 человек во время протестной акции. Суд разрешил не разгонять акции на площади Хабима, если в них участвуют менее 600 человек. Такое решение приняли в начале сбора участников. Однако после превышения этого порога полиция признала мероприятие незаконным. Силовики начали разгон, что привело к столкновениям с протестующими.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.