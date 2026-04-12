В ДНР 12-летний мальчик погиб в результате атаки ВСУ

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ вновь нарушили пасхальное перемирие — украинский дрон атаковал автомобиль с людьми в Белгородской области. Пострадали два человека. У мужчины диагностировали осколочные ранения спины. Его спутница получила множественные травмы плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ. Позже ВСУ ещё раз нарушили перемирие, атаковав Донецк.