В ДНР 12-летний мальчик погиб в результате атаки ВСУ

«Поступили сведения о гибели двух и ранении 7 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели ребёнка 2014 г.р. и ранении подростка 2009 г.р. за 10 апреля в н.п. Докучаевск», — говорится в сообщении.
Кроме того, были повреждены восемь жилых домов. Суммарно украинские формирования выпустили по населённому пункту четыре единицы различных снарядов.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ вновь нарушили пасхальное перемирие — украинский дрон атаковал автомобиль с людьми в Белгородской области. Пострадали два человека. У мужчины диагностировали осколочные ранения спины. Его спутница получила множественные травмы плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ. Позже ВСУ ещё раз нарушили перемирие, атаковав Донецк.
