В Хабаровском крае легковушку раздавил попутный грузовик, погибли двое

В Хабаровском крае на федеральной трассе А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» произошло серьёзное ночное ДТП с погибшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария случилась сегодня, 12 апреля, около 03:10 на 63-м километре дороги. 43-летний водитель Toyota Ipsum, который ехал со стороны Хабаровска в направлении Комсомольска-на-Амуре, врезался в двигавшийся в попутном направлении КрАЗ. Грузовик ехал с неисправными задними световыми приборами.
В результате столкновения водитель Toyota Ipsum и его 63-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм ещё до приезда скорой. Вторая пассажирка — 38-летняя женщина — получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Водитель КрАЗа не пострадал.
На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.