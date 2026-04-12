В отряде «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшего Героя РФ Асылханова

История участника спецоперации, Героя России 23-летнего Алексея Асылханова заставила переживать не только его близких и знакомых, но и жителей из разных регионов нашей страны. Молодой мужчина ушел на работу 3 апреля и с тех пор с ним связь прервалась.
Супруга Алексея Асылханова Валерия сначала искала его с родственниками и друзьями, затем обратилась в полицию. По факту пропажи Героя России Алексея Асылханова в региональном СУ СК возбуждено уголовное дело об убийстве. К поискам присоединился кемеровский отряд «ЛизаАлерт».
«В интересах следствия на данном этапе мы не вправе давать какие‑либо комментарии», — объяснили aif.ru в отряде.
Валерия Асылханова уточнила, что на сегодняшний день нет никаких новостей об Алексее.
Ранее бывшая соседка соседка Асылханова Раиса Михайловна в беседе с aif.ru поделилась мнением, что «здесь не обошлось без диверсантов».
Участник СВО Алексей Асылханов был удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». В зоне СВО он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. После тяжелого ранения и потери ноги Асыханова демобилизовали. Он вернулся на родину, в город Юрга, где устроился в техникум агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.