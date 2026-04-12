Смертельная ссора: стали известны новые детали гибели туристов на Камчатке

Камчатка не прощает ошибок. Группа из девяти человек отправилась в поход в конце марта из поселка Пиначево. 3 апреля между туристами вспыхнула ссора, после которой коллектив раскололся: двое ушли по короткому маршруту, а семеро решили продолжить опасный путь.
Спасатель Денис Киселев и туристический гид Камчатки Галентина Красавцева назвали главные ошибки туристов, которые привели к двум смертям молодых парней, а также рассказали новые детали трагедии.
Ссора из-за погоды: руководитель предупреждала, но группу повёл «псевдолидер».
Почему опытные туристы пошли на верную смерть? Местные гиды общались с ребятами перед выходом и назвали их довольно опытными, но во время столкновения со стихией опыт уже не так важен.
Туристический гид, методист «Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий» Галентина Красавцева в беседе с aif.ru раскрыла детали конфликта.
Руководитель группы Елизавета, по ее словам, предлагала не рисковать, но в компании появился тот, кто переубедил остальных.
«В группе появился псевдолидер, который начал настраивать на то, что надо пройти маршрут до Авачинского, потому что “когда еще побываем на Камчатке и все увидим”. Все было хорошо. Дошли до Таловских. Там начался конфликт. Руководитель настаивала на том, чтобы срезать маршрут, так как по прогнозу обещали сильный циклон. 6 апреля группа дошла до Шумной. Там руководитель посчитала, что они не успеют пройти Авачинский перевал и предложила идти через Пиначевский перевал (он более безопасный). Группа попала под воздействие псевдолидера и не захотела сокращать маршрут. В запасе оставался один день нормальной погоды — 7 апреля. Поддержал руководителя только еще один опытный парень», — пояснила женщина.
В итоге двое (руководитель и поддержавший её парень) ушли по безопасному маршруту, а семеро решили рискнуть.
Роковое решение: 18 км без палатки под циклоном.
Что заставило семерых туристов отказаться от палатки и спасаться в сугробах? Красавцева рассказала, как развивались события дальше.
«Чтобы было легче двигаться, решили оставить руководителю палатку. Ей же отдали спутниковый пейджер. Группа рискнула, но не проскочила до Авачинского кордона за один день. Там достаточно сложный рельеф, нет растительности, много снега и очень сильный ветер. В итоге 8 апреля пришел сильный циклон, а 9 апреля был штормовой ветер с порывами до 40−50 м/с. Группа застряла и пережидала непогоду в сугробах, завернувшись в спальники. В итоге двое замерзли насмерть. Руководитель пережидала циклон на Семеновском кордоне, там есть домик», — добавила Красавцева.
Семь человек, оставшись без палатки, укрывались от снегопада в одних спальниках. Это и стало фатальным фактором.
Проблемы с палаткой — не единственная причина трагедии: мнение спасателя.
Установленная в неправильном месте палатка — это лишь верхушка айсберга, уверен эксперт. Спасатель Денис Киселев в разговоре с aif.ru объяснил, почему обморожение и гибель были неизбежны.
«Любой поход по горам опасен, особенно в межсезонье. Вряд ли палатка была единственной причиной обморожения, обычно это комплекс причин. Они могли переставить ее в процессе, чтобы хоть как-то укрыться, но бывает, что на выбор места и перестановку нет сил или не захотели», — пояснил эксперт.
По его словам, неправильный выбор места для палатки вряд ли стал единственной причиной обморожения. Сыграли роль и погода, и усталость, и психологический настрой.
Выводы: Камчатка не прощает неподчинения руководителю.
Специалист напомнила главное правило выживания в дикой природе. Красавцева подчеркнула, что Камчатка — суровый регион, не прощающий неоправданных рисков, а руководителя группы в таких походах нужно слушаться беспрекословно. Эта трагедия — ещё одно мрачное напоминание: в горах спор с лидером может стоить жизни.