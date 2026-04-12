Le Nouvelliste: на Гаити в давке около старинной крепости погибли 30 человек

Как сообщает издание, 11 апреля одна из наиболее известных достопримечательностей карибской республики — цитадель Лаферьер, построенная в начале XIX века, была заполнена посетителями в связи с национальными праздниками. Из-за большого скопления людей возникла давка, в результате которой погибли, по предварительным данным, 30 человек. Местные власти сообщили, что начали расследование инцидента, и не исключают, что жертв может быть больше, отмечает Le Nouvelliste.