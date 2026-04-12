Le Nouvelliste: на Гаити в давке около старинной крепости погибли 30 человек

ГАВАНА, 12 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли в сельском районе на севере Гаити в давке около старинной цитадели Лаферьер. Об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Северного департамента Гаити Жана Анри Пети.
Как сообщает издание, 11 апреля одна из наиболее известных достопримечательностей карибской республики — цитадель Лаферьер, построенная в начале XIX века, была заполнена посетителями в связи с национальными праздниками. Из-за большого скопления людей возникла давка, в результате которой погибли, по предварительным данным, 30 человек. Местные власти сообщили, что начали расследование инцидента, и не исключают, что жертв может быть больше, отмечает Le Nouvelliste.