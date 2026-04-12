Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Nouvelliste: на Гаити в давке около старинной крепости погибли 30 человек

Цитадель Лаферьер, построенная в начале XIX века, была заполнена посетителями в связи с национальными праздниками, сообщила местная газета.

ГАВАНА, 12 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли в сельском районе на севере Гаити в давке около старинной цитадели Лаферьер. Об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Северного департамента Гаити Жана Анри Пети.

Как сообщает издание, 11 апреля одна из наиболее известных достопримечательностей карибской республики — цитадель Лаферьер, построенная в начале XIX века, была заполнена посетителями в связи с национальными праздниками. Из-за большого скопления людей возникла давка, в результате которой погибли, по предварительным данным, 30 человек. Местные власти сообщили, что начали расследование инцидента, и не исключают, что жертв может быть больше, отмечает Le Nouvelliste.

