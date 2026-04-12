Лерчек попросила суд проявить милосердие к её бывшему мужу

Против блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело. Их обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью поддельных документов (по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). В марте суд остановил рассмотрение дела против Лерчек из-за её тяжёлого состояния. У неё обнаружили рак желудка IV стадии с метастазами.