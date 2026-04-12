Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее 30 человек погибли в результате давки в Цитадели Лаферьер

Источник: Аргументы и факты

Трагедия произошла на Гаити во время посещения цитадели Лаферьер, где в результате давки погибли по меньшей мере 30 человек. Инцидент случился на фоне массового скопления людей на территории исторического объекта, пишет Reuters.

Сообщается, что в день происшествия крепость была переполнена посетителями, включая студентов и туристов, прибывших на ежегодные мероприятия. Большое количество людей и ограниченное пространство привели к возникновению паники и давке.

Цитадель Лаферьер, построенная в начале XIX века, считается одной из главных достопримечательностей страны и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Произошедшее стало серьёзным ударом по туристической сфере региона и вызвало обеспокоенность вопросами безопасности на массовых мероприятиях.

Ранее двух жителей Техаса обвинили в заговоре с целью нападения на гаитянский остров Гонав.