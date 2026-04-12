Не менее 30 человек погибли в результате давки в Цитадели Лаферьер

Трагедия произошла на Гаити во время посещения цитадели Лаферьер, где в результате давки погибли по меньшей мере 30 человек. Инцидент случился на фоне массового скопления людей на территории исторического объекта, пишет Reuters.
Сообщается, что в день происшествия крепость была переполнена посетителями, включая студентов и туристов, прибывших на ежегодные мероприятия. Большое количество людей и ограниченное пространство привели к возникновению паники и давке.
Цитадель Лаферьер, построенная в начале XIX века, считается одной из главных достопримечательностей страны и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Произошедшее стало серьёзным ударом по туристической сфере региона и вызвало обеспокоенность вопросами безопасности на массовых мероприятиях.
Ранее двух жителей Техаса обвинили в заговоре с целью нападения на гаитянский остров Гонав.