В Норильске задержали курьера-гастролера, забравшего у пенсионера 13 млн

В Норильске полицейские задержали 23-летнего уроженца Иркутской области, выполнявшего роль курьера в крупной мошеннической схеме. Жертвой обмана стал местный житель 1959 года рождения, лишившийся 13 млн рублей.
Пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил о якобы совершенном с его счета переводе 700 тыс. рублей в адрес представителей недружественного государства. Следом поступил звонок от лжеработника ЦБ, который убедил жертву снять все сбережения и передать их для перевода на «безопасный счет».
За накоплениями потерпевший отправился в банк, объяснив сотрудникам, что планирует покупку квартиры в Красноярске. Работники учреждения пытались отговорить клиента от выдачи суммы, но мужчина настоял на своем, заверив, что полностью отдает отчет в действиях. Полученные деньги он упаковал в пакет, обмотал скотчем и передал прибывшему курьеру, назвавшему условный пароль «небо».
Задержанный молодой человек признался, что нашел подработку через мессенджер: кураторы присылали адреса, по которым следовало забирать наличные у обманутых граждан. За каждый выезд он получал по 30 тыс. рублей. Как установили оперативники, география его «командировок» включала не только Норильск, но также Иркутскую область, Улан-Удэ, Москву и Красноярск.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На период расследования он заключен под стражу.