В Норильске задержали курьера-гастролера, забравшего у пенсионера 13 млн

Задержанный молодой человек признался, что нашел подработку через мессенджер: кураторы присылали адреса, по которым следовало забирать наличные у обманутых граждан. За каждый выезд он получал по 30 тыс. рублей. Как установили оперативники, география его «командировок» включала не только Норильск, но также Иркутскую область, Улан-Удэ, Москву и Красноярск.