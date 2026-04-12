Посольство РФ держит на контроле ситуацию с похищенной в Мексике девочкой

Посольство России в Мексике держит ситуацию с несовершеннолетней россиянкой Кристиной Романовой, которую удерживают в специализированном учреждении мексиканской генпрокуратуры, на особом контроле. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили «Известиям» в дипведомстве.

— История Кристины Романовой — весьма чувствительная и болезненная, так как речь идет помимо того, что о российской гражданке, еще и о несовершеннолетней, в связи с чем держим этот вопрос на особом контроле и уделяем ему приоритетное внимание, — заявили в посольстве.

Дипломаты занимаются проблемой с 2023 года, оказывая максимальную поддержку девочке и ее матери. Однако мексиканская сторона отказывается возвращать ребенка в Россию и не предоставляет консульского доступа к ней с августа 2025 года. Обращения в МИД Мексики, Генпрокуратуру и другие органы остаются без должного внимания.

В посольстве подчеркнули, что продолжающееся удержание в учреждении лица, которое не является задержанным или осужденным, юридически безосновательно, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнюю дочь российской пианистки Марины Романовой могли похитить черные трансплантологи в Мехико. Последние 2,5 года мать девушки отчаянно обращается к мексиканским властям, но не получает помощи в расследовании дела.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше