Посольство РФ держит на контроле ситуацию с похищенной в Мексике девочкой

Посольство России в Мексике держит ситуацию с несовершеннолетней россиянкой Кристиной Романовой, которую удерживают в специализированном учреждении мексиканской генпрокуратуры, на особом контроле. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили «Известиям» в дипведомстве.
— История Кристины Романовой — весьма чувствительная и болезненная, так как речь идет помимо того, что о российской гражданке, еще и о несовершеннолетней, в связи с чем держим этот вопрос на особом контроле и уделяем ему приоритетное внимание, — заявили в посольстве.
Дипломаты занимаются проблемой с 2023 года, оказывая максимальную поддержку девочке и ее матери. Однако мексиканская сторона отказывается возвращать ребенка в Россию и не предоставляет консульского доступа к ней с августа 2025 года. Обращения в МИД Мексики, Генпрокуратуру и другие органы остаются без должного внимания.
В посольстве подчеркнули, что продолжающееся удержание в учреждении лица, которое не является задержанным или осужденным, юридически безосновательно, передают «Известия».
Ранее сообщалось, что несовершеннолетнюю дочь российской пианистки Марины Романовой могли похитить черные трансплантологи в Мехико. Последние 2,5 года мать девушки отчаянно обращается к мексиканским властям, но не получает помощи в расследовании дела.