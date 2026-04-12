Под Новосибирском мужчина погиб при пожаре в селе Волчанка

Под Новосибирском мужчина погиб при пожаре в частном доме. Трагедия произошла 11 апреля в селе Волчанка Доволенского района.
— К прибытию пожарных горел частный двухквартирный дом. Во время тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Следователи и дознаватели устанавливают причину пожара и гибели мужчины. Горящий дом потушили в течение часа, огонь повредил половину дома на двух хозяев на площади 18 квадратных метров. Пожарные смогли сохранить вторую половину дома.
Напомним, за прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили 38 пожаров в городе и области.