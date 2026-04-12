Десятки человек погибли из-за давки в крупнейшей крепости Западного полушария

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали во время давки на традиционном фестивале в Японии. Инцидент произошёл в префектуре Окаяма на так называемом «голом фестивале». В состязании участвовали около десяти тысяч мужчин в набедренных повязках. Давка началась в тот момент, когда в главном зале выключили свет и в толпу выбросили ритуальные жезлы. Организаторы мероприятия принесли извинения. Они признали, что не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности участников.