77-летняя жительница Братска пострадала при пожаре в своей квартире

В Братске в многоквартирном доме на улице Южной загорелась квартира на втором этаже. На место происшествия оперативно выехали 13 сотрудников МЧС России с четырьмя единицами спецтехники. В ходе эвакуации 17 жителей дома самостоятельно покинули задымлённый подъезд по лестничным маршам.