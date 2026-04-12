Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

77-летняя жительница Братска пострадала при пожаре в своей квартире

Женщина получила отравление угарным газом.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске в многоквартирном доме на улице Южной загорелась квартира на втором этаже. На место происшествия оперативно выехали 13 сотрудников МЧС России с четырьмя единицами спецтехники. В ходе эвакуации 17 жителей дома самостоятельно покинули задымлённый подъезд по лестничным маршам.

— Спасатели обнаружили в горящей квартире 77-летнюю хозяйку жилья. Женщина получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья.

Огонь уничтожил 24 квадратных метра. Дознаватели ведомства установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Специалисты напоминает о том, что важно: не перегружать электросеть, регулярно проверять состояние электропроводки и доверять монтаж и ремонт электрооборудования только квалифицированным мастерам.