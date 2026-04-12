77-летняя жительница Братска пострадала при пожаре в своей квартире

В Братске в многоквартирном доме на улице Южной загорелась квартира на втором этаже. На место происшествия оперативно выехали 13 сотрудников МЧС России с четырьмя единицами спецтехники. В ходе эвакуации 17 жителей дома самостоятельно покинули задымлённый подъезд по лестничным маршам.
— Спасатели обнаружили в горящей квартире 77-летнюю хозяйку жилья. Женщина получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья.
Огонь уничтожил 24 квадратных метра. Дознаватели ведомства установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Специалисты напоминает о том, что важно: не перегружать электросеть, регулярно проверять состояние электропроводки и доверять монтаж и ремонт электрооборудования только квалифицированным мастерам.