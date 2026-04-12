Тигр напал на семью в хабаровском глэмпинге — пострадавшему выплатят 250 тысяч рублей

Произошло все в 2024 году — после ужина отдыхающие пошли к банному чану, тогда же по пути на главу семейства внезапно напал тигр, выбежавший из леса. В результате нападения мужчина получил множественные травмы, включая рваные раны и перелом ребра.
«Суд признал, что принятых глэмпинг-парком мер безопасности оказалось недостаточно для обеспечения безопасности отдыхающих. Несмотря на наличие ограждений, предупредительных табличек, меры не предотвратили нападение тигра, что причинило пострадавшему моральный и физический вред», — сказали в пресс-службе.
В итоге суд обязал компенсировать пострадавшему 250 тысяч рублей, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу его супруги и детей, которые стали свидетелями нападения.