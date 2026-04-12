Блогерша, собиравшая на лечение рака, получила условный срок за мошенничество

В Екатеринбурге 27-летняя блогерша Елизавета Иваницкая, рассказывавшая в соцсетях о борьбе с раком груди, оформила на нового знакомого микрозаймы. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказал сам пострадавший.
Девушка познакомилась с Алексеем Тарасовым на сайте знакомств, их общение быстро переросло в романтические отношения. Однако после того как мужчина пригласил ее в гости, он обнаружил пропажу сим-карты и оформленные на его имя многочисленные микрозаймы. Иваницкая перевела себе со счета Тарасова 272 тысячи рублей, сейчас мужчина должен банку уже 400 тысяч рублей.
Суд признал блогершу виновной в мошенничестве в крупном размере. Девушка объяснила свой поступок стрессом из-за диагноза и заявила, что деньги ушли на лечение и продукты. С учетом смягчающих обстоятельств она получила два года условно, однако долг так и не вернула.
— Я искренне желаю Елизавете выздороветь, но хотелось бы, чтобы она приняла на себя свои кредитные обязательства, как обещала в суде. К сожалению, после приговора она забыла про свои обещания, — отметил пострадавший в беседе с E1.RU.
Ранее бывшую вице-мисс мира и основательницу модельного агентства Елену Шерипову приговорили к трем годам колонии по делу о мошенничестве. По данным следствия, обвиняемая совместно с соучастниками заключала фиктивные договоры с клиентами агентства.