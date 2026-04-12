Блогерша, собиравшая на лечение рака, получила условный срок за мошенничество

Девушка познакомилась с Алексеем Тарасовым на сайте знакомств, их общение быстро переросло в романтические отношения. Однако после того как мужчина пригласил ее в гости, он обнаружил пропажу сим-карты и оформленные на его имя многочисленные микрозаймы. Иваницкая перевела себе со счета Тарасова 272 тысячи рублей, сейчас мужчина должен банку уже 400 тысяч рублей.