Баканов: ВСУ пытались атаковать Плесецк в день запуска интернет-спутников

В день запуска интернет-спутников с космодрома Плесецк Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать площадку с помощью беспилотников. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
— У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому, — сказал Баранов, его слова приводят в материале на сайте Кремля.
Утром 3 апреля космическая ракета «Союз-2.1а» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Дмитрий Баранов ранее заявил, что госкорпорация «Роскосмос» просканирует Луну в 2028 году. Также по его словам, Международную космическую станцию планируют свести с околоземной орбиты в 2030 году. При этом в декабре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия утвердила угол наклонения орбиты РОС в 51,6 градуса, совпадающий с орбитой МКС.
В СССР существовала программа «Поиск», в рамках которой осуществлялась слежка за кораблями американской космической программы «Аполлон». Как в стране следили за американскими кораблями — в материале «Вечерней Москвы».