В Ялте женщина купила наркотики: ее будут судить

В Ялте жительницу Севастополя обвиняют в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Жительница Севастополя заказала в сети кокаин. За это горожанка перевела продавцу 40 тысяч рублей. Далее женщина получила данные о местонахождении наркотика. Обвиняемая поехала на машине в Ялту. Затем фигурантка вытащила из тайника кокаин.
«Сотрудниками полиции транспортное средство остановлено, в ходе его осмотра обнаружены и изъяты наркотические средства из незаконного оборота», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Фигурантка признала свою вину. Материалы направили в Ялтинский городской суд.
