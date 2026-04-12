На берегах Анапы за двое суток нашли 200 погибших из-за нефтепродуктов птиц

Птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от Анапы.

Источник: Газета.Ру

На побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц, сообщил 11 апреля Оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что это обобщенные данные за последние двое суток (10 и 11 апреля). По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. Накануне его обработали биосорбентом и установили боновые заграждения.

Напомним, пятно могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей. В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. По данным ООО «Курорты Анапы», то, что это новое загрязнение легкими фракциями нефтепродутов, подтверждают прошедшие шторма: после них выбросов мазута на побережье не было.

Ранее о пятне нефтепродуктов сообщил капитан одного из проходящих судов. Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа-Витязево.

