На берегах Анапы за двое суток нашли 200 погибших из-за нефтепродуктов птиц

На побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц, сообщил 11 апреля Оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что это обобщенные данные за последние двое суток (10 и 11 апреля). По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. Накануне его обработали биосорбентом и установили боновые заграждения.
Напомним, пятно могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей. В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. По данным ООО «Курорты Анапы», то, что это новое загрязнение легкими фракциями нефтепродутов, подтверждают прошедшие шторма: после них выбросов мазута на побережье не было.
Ранее о пятне нефтепродуктов сообщил капитан одного из проходящих судов. Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа-Витязево.