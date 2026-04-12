16 человек пострадали при ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

ДТП с автобусом на Сахалине произошло в районе 307 км трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск.

Источник: Комсомольская правда

На Сахалине произошло ДТП с пассажирским автобусом. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек, в том числе четверо госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Сахалинской области.

Авария произошла утром на 307-м километре трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика FAW не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ.

«В результате ДТП 12 пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь, 4 пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Немногим ранее жуткое ДТП произошло в Свердловской области. Так 9 апреля на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись три автомобиля. Движение на участке временно перекрывали. Четверых человек осматривали медики, им оказывали необходимую помощь.