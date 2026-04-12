СК возбудил дело после ДТП с гибелью многодетной матери под Пермью

Ранее сообщалось, что на трассе во Владикавказе днём 11 апреля произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии погибли два человека. Ещё шесть участников ДТП получили травмы. По предварительным данным, водитель внедорожника Suzuki Jimny выезжал на дорогу, не остановившись полностью. В результате столкновения «Волгу» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в ВАЗ-2107. Водитель «семёрки» и пассажирка «Волги» скончались на месте. Остальные пострадавшие, включая ребёнка 2023 года рождения, доставлены в больницу.