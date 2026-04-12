Арестован замначальника Сибирской академии МЧС по подозрению во взяточничестве

По версии следствия, в 2021 году Сахаров, зная, что закупки до 600 тысяч рублей можно проводить без конкурса, раздробил одну сделку на четыре договора с ООО «Промстрой» на общую сумму 2,2 млн рублей на поставку ученической мебели. Компания затем заключила контракт с ООО «Сибирь Мебель Сервис» на 1,5 млн рублей. После поставки знакомая Сахарова получила от неустановленного лица 480 727 рублей. Из них 110 727 она оставила себе, а 370 тысяч перевела по указанию Сахарова на карту его приятельницы, которая затем передала деньги ему, передает newslab.ru.