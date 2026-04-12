На водоёмах Ростовской области погибли два человека. Сотрудники регионального управления МЧС России проинформировали о двух трагических случаях гибели людей на водоёмах донского края.
В Каменском районе, на реке Северский Донец неподалёку от хутора Перебойного, было обнаружено тело одного из погибших. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность умершего и детали происшествия. По данным спасательных служб, тело было найдено местными рыбаками в прибрежных зарослях камыша.
Ещё один инцидент произошёл в Багаевском районе: на реке Дон любители рыбной ловли заметили в воде тело мужчины. Для подъёма тела со дна реки были задействованы специалисты-водолазы поисково-спасательной службы. Личность погибшего и причины его смерти также находятся на стадии выяснения.
Ведомство напоминает о важности соблюдения мер безопасности вблизи водоёмов и призывает жителей региона проявлять бдительность.