Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении памятника героям войны в Челябинске

Напомним, 9 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Саду Победы разрисовали маркером памятник «Защитникам морских рубежей», посвящённый морякам-героям Великой Отечественной войны. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что минувшей ночью в парк пришли шесть подростков, один из них нарисовал на мемориале непристойные изображения. Вандалом оказался 14-летний школьник, ранее состоявший на учёте. В отношении его родителей составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).