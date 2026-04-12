Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении памятника героям войны в Челябинске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом об осквернении в Челябинске памятника морякам-героям Великой Отечественной войны и потребовал доложить ему о ходе расследования. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Источник: Следственный комитет РФ

— Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления Следственного комитета по Челябинской области Андрея Щукина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Саду Победы разрисовали маркером памятник «Защитникам морских рубежей», посвящённый морякам-героям Великой Отечественной войны. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что минувшей ночью в парк пришли шесть подростков, один из них нарисовал на мемориале непристойные изображения. Вандалом оказался 14-летний школьник, ранее состоявший на учёте. В отношении его родителей составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

СК