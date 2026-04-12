Спасатели стабилизировали паводок под Новосибирском

В Кочковском районе продолжает работу сводный отряд аэромобильной группировки спасателей, сообщает МЧС по Новосибирской области.
Специалисты устранили ледовые заторы на реке Карасук, что обеспечило свободное движение ледохода.
За сутки от воды освободились последние затопленные 47 приусадебных участков в населённых пунктах Решёты и Черновка. В Краснозёрском районе второй сводный отряд встречает ледоход на той же реке. Аэроботом разрушено два ледовых поля, беспилотники обследовали русло от села Нижнечеремошное до села Чернокурья.
Спасатели также помогают жителям: перемещают мебель выше пола, поднимают из погребов продукты, оказывают адресную помощь по заявкам.
Последние два дня уровни воды на реке Карасук постепенно снижаются. Все необходимые меры по сопровождению паводка и минимизации последствий продолжаются.