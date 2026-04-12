Спасатели стабилизировали паводок под Новосибирском

За сутки от воды освободились последние затопленные 47 приусадебных участков в населённых пунктах Решёты и Черновка. В Краснозёрском районе второй сводный отряд встречает ледоход на той же реке. Аэроботом разрушено два ледовых поля, беспилотники обследовали русло от села Нижнечеремошное до села Чернокурья.