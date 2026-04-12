Школьникам в столовой продали булочку со стеклом

Такая находка была далеко не единственной.

В артемовской школе № 3 школьник нашел в булочке кусочек стекла. Об этом пишут в местных телеграм-каналах. Ученик заметил, что на зубах что-то хрустит.

«Они показали булочки поварам, те ответили, что это сахар, заменили булки, в которых попался осколок крупнее. После этого один из учеников был вынужден поехать в больницу», — рассказали в канале.

Ученику повезло — осколок немного поцарапал горло. Такая находка была далеко не единственной. Ранее школьники находили макароны в булках, насекомых и волосы. После инцидента со стеклом в булочках продажу не прекратили.