В Ростове полиция изъяла 200 кг рыбы и 40 кг икры без сертификатов

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы провели рейд на Центральном рынке, в ходе которого обнаружили и изъяли крупную партию рыбной продукции, реализуемой с нарушениями законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции выявили факты продажи рыбы и икры без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и безопасность. Общий объём изъятого товара превысил 220 кг: в это число вошли более 120 кг замороженной рыбы, свыше 100 кг вяленой продукции, около 5,5 кг свежезамороженной рыбы, а также раки весом 2 кг.

Отдельное внимание инспекторов привлекла икра — в незаконной продаже находилось порядка 40 кг деликатесной продукции: красной, чёрной и щучьей икры, пользующейся стабильно высоким потребительским спросом.

По результатам проверки в отношении реализаторов составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ. Изъятая продукция направлена на экспертизу для установления её происхождения и соответствия установленным стандартам.