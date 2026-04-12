В Красноярском крае за сутки потушили 13 пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 13 пожаров. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне в селе Шуваево горел жилой дом. До прибытия пожарных эвакуировались три человека, один из них пострадал. Возгорание ликвидировали на площади 135 «квадратов» силами 15 сотрудников ведомства и четырех спецмашин.
Огонь полностью уничтожил жилой дом, а также повредил стены двух соседних. Предварительная причина — короткое замыкание.
На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали три раза. Специалисты зарегистрировали одно происшествие на акваториях края: на Красноярском водохранилище вблизи села Лебяжье произошел отрыв льдины с рыбаками. Мужчин спасли.