В Красноярском крае за сутки потушили 13 пожаров

В селе Шуваево Красноярского края горел жилой дом.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 13 пожаров. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в селе Шуваево горел жилой дом. До прибытия пожарных эвакуировались три человека, один из них пострадал. Возгорание ликвидировали на площади 135 «квадратов» силами 15 сотрудников ведомства и четырех спецмашин.

Огонь полностью уничтожил жилой дом, а также повредил стены двух соседних. Предварительная причина — короткое замыкание.

На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали три раза. Специалисты зарегистрировали одно происшествие на акваториях края: на Красноярском водохранилище вблизи села Лебяжье произошел отрыв льдины с рыбаками. Мужчин спасли.