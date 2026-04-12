15-летнего подростка сбила машина в Ростовской области. В Новочеркасске автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне установленного для этого места. Инцидент произошёл в вечернее время в районе детской поликлиники.
Согласно данным региональной Госавтоинспекции, водитель двигался по улице Спортивной. Вблизи дома № 44 на дорогу неожиданно выбежал 15-летний подросток. Автомобилист не сумел своевременно среагировать и затормозить — в результате ребёнок оказался под колёсами транспортного средства и получил телесные повреждения.
Всего в паре минут ходьбы от места ДТП расположен оборудованный пешеходный переход.