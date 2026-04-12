Водитель влетел в столб на площади Лыщинского в Новосибирске

Ночью 12 апреля в Новосибирске на площади Лыщинского произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 04:10 автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 21-летнего молодого человека съехал с дороги и врезался в столб.
Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Причины аварии в настоящий момент устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
На видео, опубликованном в паблике «АСТ-54», видно, как очевидцы собрались вокруг машины, а спасатели и медики оказывают помощь пострадавшему. Затем водителя на носилках погрузили в автомобиль скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.