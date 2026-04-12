Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу самарчанки, погибшей в коллекторе

Глава СК держит на контроле расследование уголовного дела о гибели самарской пенсионерки в коллекторе.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели самарчанки в коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации СК, к Бастрыкину обратилась дочь погибшей пенсионерки. Он заявила о несогласии с ходом расследования уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 77-летняя Людмила О. пропала, ее искали родные, полиция и волонтеры. Обнаружить женщину удалось в ночь с 7 на 8 сентября. Она погибла, упав в частично неогороженный коллектор.

Родные женщины утверждают, что пенсионерка несколько дней провела в коллекторе без еды и воды, с переломами и ранами. Об этом в интервью «КП-Самара» сообщала дочь Людмилы. Теперь родственники намерены восстановить справедливость. Они написали несколько писем и жалоб — в администрацию района, профильный департамент, следственный комитет, главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину и в прокуратуру.