Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу самарчанки, погибшей в коллекторе

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели самарчанки в коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По информации СК, к Бастрыкину обратилась дочь погибшей пенсионерки. Он заявила о несогласии с ходом расследования уголовного дела.
Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 77-летняя Людмила О. пропала, ее искали родные, полиция и волонтеры. Обнаружить женщину удалось в ночь с 7 на 8 сентября. Она погибла, упав в частично неогороженный коллектор.
Родные женщины утверждают, что пенсионерка несколько дней провела в коллекторе без еды и воды, с переломами и ранами. Об этом в интервью «КП-Самара» сообщала дочь Людмилы. Теперь родственники намерены восстановить справедливость. Они написали несколько писем и жалоб — в администрацию района, профильный департамент, следственный комитет, главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину и в прокуратуру.