При пожаре в центре Омска погиб человек

Вечером в субботу, 11 апреля 2026 года, в Омске на улице Масленникова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 17:35, уточнили в ГУ МЧС по Омской области. На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым, также наблюдалось задымление в подъезде.