При пожаре в центре Омска погиб человек

Вечером в субботу, 11 апреля 2026 года, в Омске на улице Масленникова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 17:35, уточнили в ГУ МЧС по Омской области. На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым, также наблюдалось задымление в подъезде.
До приезда спасателей из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека. К сожалению, не обошлось без жертвы — один человек погиб, заявили в МЧС.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, заявлено, что открытое горение удалось ликвидировать в 18:02. В тушении участвовали 11 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники. Причина возгорания еще не известна.