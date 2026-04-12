Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пожары погубили мужчину и навредили двум женщинам

Все три возгорания произошли утром 12 апреля.

В Калининском районе Санкт-Петербурга мужчина погиб в результате пожара. Трагедия произошла утром 12 апреля в доме № 10 на проспекте Мечникова, сообщает МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 7.55. В трёхкомнатной квартире горела одна из комнат. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. В 8.37 пожар ликвидировали.

На месте возгорания спасатели обнаружили мужчину. Спасти его не удалось.

В 8.13 огнеборцам поступило сообщение о пожаре в доме № 22 на улице Кузнецовская. Возгорание ликвидировали уже в 8.26. А во Фрунзенском районе в 7.47 пожарных позвали на помощь в дом № 51 корпус 2 на Дунайском проспекте. В обоих случаях пострадали женщины. Их госпитализировали.