В Екатеринбурге пожар унес жизнь человека

В Екатеринбурге на улице Токарей вспыхнул пожар.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля в Екатеринбурге ранним утром в доме на улице Токарей произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире, расположенной на 13 этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

— Площадь возгорания — три квадратных метра. В результате пожара погиб один человек, — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали девять пожарных на трех единицах техники. В 7:51 специалисты завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. В причинах трагедии разбираются пожарные дознаватели.

Свердловское МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Не перегружайте электросеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте квалифицированным специалистам.