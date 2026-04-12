В Екатеринбурге пожар унес жизнь человека

12 апреля в Екатеринбурге ранним утром в доме на улице Токарей произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире, расположенной на 13 этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
— Площадь возгорания — три квадратных метра. В результате пожара погиб один человек, — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работали девять пожарных на трех единицах техники. В 7:51 специалисты завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. В причинах трагедии разбираются пожарные дознаватели.
Свердловское МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Не перегружайте электросеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте квалифицированным специалистам.