Четыре человека погибли при столкновении с фурой в Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Столкновение случилось ранним утром неподалеку от села Белогорское.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 6:39 по местному времени. Информацию о случившемся подтвердили в управлении МВД по региону.

На дороге не разминулись отечественный ВАЗ-2110 и тяжёлый тягач «Скания», за рулём которого находился мужчина 1968 года рождения. Удар оказался фатальным для людей, находившихся в салоне легковой машины.

«В результате ДТП водитель и трое пассажиров (данные устанавливаются) “ВАЗ 2110” погибли», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать оперативные группы. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и причины, приведшие к фатальному столкновению.

Ранее на 25-м километре трассы Владикавказ — Алагир столкнулись три автомобиля. Водитель Suzuki Jimny 1950 года рождения не остановился при выезде на дорогу и резко повернул, когда его поравнялась «Волга» под управлением водителя 1999 года рождения. После столкновения «Волгу» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в ВАЗ-2107 с водителем 2006 года рождения. В результате ДТП два человека погибли, ещё шесть получили травмы.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше