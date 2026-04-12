При пожаре в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека

КАЛИНИНГРАД, 12 апр — РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Калининграде, спасатели обнаружили тела во время ликвидации огня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации ГУ МЧС, на улице Инженерной в Калининграде в многоквартирном жилом доме горел общий коридор на втором этаже и квартира на четвертом этаже.
«Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли 37 человек, в том числе 2 детей. При проведении боевых действий по тушению пожара были обнаружены тела 3 погибших. На место был направлен психолог МЧС России», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС в Мах.
Как уточняет ведомство, пожар на площади 75 квадратных метров ликвидировали 53 сотрудника и 15 единиц техники МЧС России.