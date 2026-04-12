Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме в центре Астаны

В Астане произошел пожар в многоэтажном доме. Погибли, по меньшей мере, трое детей. Об этом сообщает МЧС Казахстана.
Возгорание произошло ночью в квартире на 15-м этаже жилого дома в районе Есиль. По прибытии спасатели зафиксировали открытое горение.
«Сегодня ночью в городе Астана в районе Есиль по улице Туркестан произошел пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома… На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Также из горящей квартиры была спасена женщина. Ее с ожогами доставили в больницу. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.
На данный момент пожар полностью ликвидирован, его причины устанавливаются. Власти города взяли ситуацию на контроль и пообещали оказать помощь семье погибших.
