Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме в центре Астаны

Пожар в Астане произошел на 15-м этаже жилого дома в районе Есиль.

Источник: Комсомольская правда

В Астане произошел пожар в многоэтажном доме. Погибли, по меньшей мере, трое детей. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Возгорание произошло ночью в квартире на 15-м этаже жилого дома в районе Есиль. По прибытии спасатели зафиксировали открытое горение.

«Сегодня ночью в городе Астана в районе Есиль по улице Туркестан произошел пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома… На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Также из горящей квартиры была спасена женщина. Ее с ожогами доставили в больницу. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, его причины устанавливаются. Власти города взяли ситуацию на контроль и пообещали оказать помощь семье погибших.

Не менее жуткие события недавно произошли в Турции. Там в Анкаре перевернулся автобус, в результате чего погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель потерял управление, после чего транспорт врезался в опору и опрокинулся.