Двое мужчин подрались в центре Казани после ночного клуба

В Казани выясняются обстоятельства драки в центре города. Инцидент произошёл ранним утром на улице Баумана.
По предварительным данным, конфликт возник между двумя мужчинами после посещения ночного клуба. Очевидцы в соцсетях утверждают, что в драке был использован нож.
Один из участников драки получил серьезные травмы, его экстренно госпитализировали. У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и порезы. Второй участник инцидента был задержан и отправлен в отдел полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.