133 км/ч на красный: в Астане арестовали злостного нарушителя ПДД

Как сообщили в столичной полиции, задержанный водитель «на протяжении длительного времени грубо и систематически нарушал требования ПДД».
«С начала года он 61 раз привлекался к административной ответственности, из них 59 — за превышение скорости. Среди наиболее опасных эпизодов — проезд на запрещающий сигнал светофора со скоростью 133 км/ч через пешеходный переход по улице Аль-Фараби. Ранее также зафиксировано его движение со скоростью 216 км/ч при разрешенных 90 км/ч», — рассказали в Департаменте полиции.
Отмечается, что подобное поведение представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Водитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и арестован на 15 суток. Его автомобиль водворен на штрафстоянку.
«Лица, сознательно и систематически игнорирующие требования закона, в том числе при наличии ранее оплаченных штрафов и вне зависимости от уровня дохода, будут привлекаться к более строгим мерам ответственности, предусмотренным законодательством. Закон един для всех. Департамент полиции города Астаны предупреждает: любые грубые и повторные нарушения будут пресекаться жестко и принципиально», — отметили в полиции.