133 км/ч на красный: в Астане арестовали злостного нарушителя ПДД

«С начала года он 61 раз привлекался к административной ответственности, из них 59 — за превышение скорости. Среди наиболее опасных эпизодов — проезд на запрещающий сигнал светофора со скоростью 133 км/ч через пешеходный переход по улице Аль-Фараби. Ранее также зафиксировано его движение со скоростью 216 км/ч при разрешенных 90 км/ч», — рассказали в Департаменте полиции.