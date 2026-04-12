Террористка Трепова* отказалась переписываться с экс-адвокатом Темелиди

Дарья Трепова*, которую осудили по делу о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, отказалась вести переписку с осужденным за организацию убийств экс-адвокатом Алексеем Темелиди. Об этом сообщается в судебных документах.

Уточняется, что мужчина хотел общаться с ней по почте. При этом он направил в колонию, где она содержится, ходатайство, где просил разъяснить девушке ее право на обращение в суд.

— Отказывается вести переписку с Темелиди А. Б., поскольку не знакома с данным человеком, — говорится в материалы, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дарья Трепова* почти не работает в колонии. При этом она постоянно попадает в штрафной изолятор из-за постоянных конфликтов с администрацией колонии.

Трепову* признали виновной в совершении теракта, повлекшего смерть человека. Ее задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с Татарским. Сообщалось, что в колонии она проявляет агрессию и устраивает драки.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов.