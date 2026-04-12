Полиция выясняет детали смертельного ДТП на автодороге Р-280 «Новороссия»

Полиция выясняет детали смертельного ДТП на автодороге Р-280 «Новороссия». 11 апреля 2026 года около 14:20 на 21-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» (территория Мясниковского района) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель находившийся за рулём «Хавал Ф 7», не рассчитал безопасную скорость движения, утратил контроль над автомобилем и совершил наезд на пешехода. Пострадавший мужчина 33-летний переходил проезжую часть в неустановленном месте, двигаясь слева направо по направлению движения транспорта.

В результате происшествия пешеход скончался на месте до приезда медиков.