В Красноярском крае в огне погибла молодая женщина и ее 3-летний сын

Следствие рассматривает две основные версии: неосторожное обращение с огнем при курении либо нарушение правил эксплуатации печи.

В ночь на 11 апреля в селе Красный Завод Боготольского округа загорелся частный дом на ул. Ново-Береговая. После тушения внутри обнаружили тела 29-летней женщины и ее сына 2022 года рождения. Оба погибли от отравления продуктами горения.

Боготольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

О пожаре сообщили соседи. На момент прибытия добровольной пожарной команды из-под крыши и окон шел густой дым. Возгорание на площади 48 кв. метров тушили 12 человек и четыре единицы техники — сотрудники МЧС и местные добровольцы.

Очаг возгорания находился в кухне, рядом с печью. Следствие рассматривает две основные версии: неосторожное обращение с огнем при курении либо нарушение правил эксплуатации печи. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы для установления точной причины смерти и причины пожара.

В МЧС напомнили основные правила печного отопления: прекращать топку перед сном, не ставить рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы и мебель, использовать предтопочный металлический лист. Также спасатели рекомендуют устанавливать в домах пожарные извещатели.