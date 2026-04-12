В Красноярском крае в огне погибла молодая женщина и ее 3-летний сын

В ночь на 11 апреля в селе Красный Завод Боготольского округа загорелся частный дом на ул. Ново-Береговая. После тушения внутри обнаружили тела 29-летней женщины и ее сына 2022 года рождения. Оба погибли от отравления продуктами горения.