Два брата из Самары за один день обокрали магазины на 30 тысяч рублей

Юных самарцев поймали на кражах в Сергиевском районе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали двух братьев из Самары, которые попались на кражах. Парни обчистили магазины в Сергиевском районе за один день. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Два брата 17 и 18 лет приехали из Самары в Сергиевский район. В течение одного дня они вынесли товары из нескольких сетевых магазинов. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Товары они продали, а деньги потратили.

Полицейские установили данные машины, на которой передвигались подозреваемые. Задержать их удалось в Самаре.

В отношении юных самарцев завели уголовное дело. В ближайшее время они предстанут перед судом.