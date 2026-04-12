Два брата из Самары за один день обокрали магазины на 30 тысяч рублей

Полицейские задержали двух братьев из Самары, которые попались на кражах. Парни обчистили магазины в Сергиевском районе за один день. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Два брата 17 и 18 лет приехали из Самары в Сергиевский район. В течение одного дня они вынесли товары из нескольких сетевых магазинов. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Товары они продали, а деньги потратили.
Полицейские установили данные машины, на которой передвигались подозреваемые. Задержать их удалось в Самаре.
В отношении юных самарцев завели уголовное дело. В ближайшее время они предстанут перед судом.