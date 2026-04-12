В Петербурге пациент угрожал фельдшеру пистолетом во время вызова

В Московском районе Петербурга пациент угрожал фельдшеру оружием во время вызова скорой помощи. Инцидент произошел 11 апреля в одной из квартир на Варшавской улице, куда прибыла бригада медиков для оказания помощи. Во время осмотра 59-летний мужчина начал вести себя агрессивно.