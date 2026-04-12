В Петербурге пациент угрожал фельдшеру пистолетом во время вызова

Мужчину задержали в квартире на Варшавской улице.

Источник: Комсомольская правда

В Московском районе Петербурга пациент угрожал фельдшеру оружием во время вызова скорой помощи. Инцидент произошел 11 апреля в одной из квартир на Варшавской улице, куда прибыла бригада медиков для оказания помощи. Во время осмотра 59-летний мужчина начал вести себя агрессивно.

По данным полиции, пациент достал пневматический пистолет, который направлял его в сторону 25-летней женщины-фельдшера и нажимал на крючок, при этом выкрикивал угрозы. После вызова медик обратилась в полицию.

— Полицейские по горячим следам задержали нарушителя, оружие изъято, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Однако, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.