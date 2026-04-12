В Петербурге спор из-за парковочного места закончился стрельбой

В Невском районе Санкт-Петербурга конфликт между двумя мужчинами из-за парковочного места закончился стрельбой. Инцидент произошел 11 апреля во дворе дома на проспекте Обуховской обороны. Ссора переросла в драку, внезапно один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Пуля попала в мужчину.
Пострадавшего 38-летнего водителя с ранением живота госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.
— Полицейские по горячим следам задержали стрелявшего, оружие изъято, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подозреваемым оказался 48-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, составив протокол. Сотрудники выясняют обстоятельства и причину конфликта. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.