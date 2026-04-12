14 приусадебных участков затопило за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие сутки произошло затопление 14 приусадебных участков в Ирбитском районе, один участок автомобильной дороги в пгт Махнево и один низководный мост в селе Липовское в Туринском районе. По данным свердловского МЧС, освободились от воды четыре приусадебных участка в Староуткинске.