14 приусадебных участков затопило за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие сутки произошло затопление 14 приусадебных участков в Ирбитском районе, один участок автомобильной дороги в пгт Махнево и один низководный мост в селе Липовское в Туринском районе. По данным свердловского МЧС, освободились от воды четыре приусадебных участка в Староуткинске.
«Всего с начала года в превентивных целях распилено 6,116 км льда, зачернено 0,000763 квадратных километра ледового покрова, проведены взрывные работы на семи участках», — рассказали в ведомстве.
По данным на 12 апреля, всего на территории области затоплен один жилой дом, 31 приусадебный участок, восемь низководных мостов, два участка автомобильной дороги, один мост разобран на период весеннего половодья. Автотранспортное сообщение ограничено с 21 населенным пунктом, где проживают более 1,6 тысячи человек.