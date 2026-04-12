Угон авто закончился смертельным ДТП в Усть-Каменогорске: погибли водители двух машин

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области рассказали подробности угона автомобиля, который завершился смертью двух человек в результате ДТП, передает NUR.KZ.

Источник: ДП области Абай

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух человек, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 10 апреля 35-летний мужчина, совершив угон автомобиля Honda Inspire, двигаясь по улице Малдыбаева со стороны Аблакетки в направлении города, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались на месте. Пассажир автомобиля Mercedes с различными травмами госпитализирован. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а также требования безопасности.