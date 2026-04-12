Угон авто закончился смертельным ДТП в Усть-Каменогорске: погибли водители двух машин

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух человек, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 10 апреля 35-летний мужчина, совершив угон автомобиля Honda Inspire, двигаясь по улице Малдыбаева со стороны Аблакетки в направлении города, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes, двигавшимся во встречном направлении.