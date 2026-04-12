Под Красноярском в посёлке Манский пропали две девочки-подростки

Школьницы ушли одновременно 11 апреля рано утром.

В Манском районе Красноярского края разыскивают двух несовершеннолетних, которые ушли из дома утром 11 апреля и до сих пор не вернулись. Волонтёры и полиция просят местных жителей помочь с поисками.

Подставиной Саше 13 лет, Яровой Алисе — 17. Обе проживают в посёлке Манский. Около 9.00 часов они покинули дом, после чего связь с ними прервалась. Поисковики ориентируются в первую очередь на описание одежды.

Саша была одета в красную шапку, чёрную куртку, камуфляжные штаны цвета хаки и чёрные ботинки. На Алисе в момент исчезновения была сине-чёрная куртка, чёрные штаны и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении пропавших, просят незамедлительно обращаться в дежурную часть отдела полиции или к волонтерам из отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Напомним, возле притока Маны, реки Мина в Кутурчинском Белогорье, полгода назад бесследно пропала семья Усольцевых. Её поиски возобновят в мае 2026.