В Челябинской области директор школы получала зарплату мифического сторожа

Директора школы в Кыштыме заподозрили в хищении около 170 тысяч рублей из бюджета. По версии следствия, она фиктивно оформила на работу сторожем женщину и незаконно получала за неё зарплату. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в главном управлении МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

— Установлено, что подозреваемая фиктивно трудоустроила в организацию на должность сторожа местную жительницу, которая фактически обязанности не выполняла, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Выплачиваемые в качестве заработной платы деньги работодатель присваивала себе.

Схема действовала на протяжении семи месяцев, пока её не раскрыли полицейские. За этот время из бюджета было похищено около 170 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Часть 3 статьи 159 УК РФ предусматривает различные варианты наказания — от штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей до шести лет лишения свободы.