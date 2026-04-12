Пожар уничтожил два дома на улице Болотной в Новосибирске 12 апреля

Днём 12 апреля в Калининском районе Новосибирска на улице Болотной загорелся частный дом. К прибытию пожарных огонь уже перекинулся на надворные постройки и соседний участок.
На месте работали 15 пожарных и 4 единицы техники. Огонь повредил два частных дома, надворные постройки и сарай. Пожарные защитили строения на смежных участках от дальнейшего распространения пламени. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«Огонь стремительно распространялся на надворные постройки и соседние дома. Сотрудники МЧС России защитили строения на смежных участках от пожара. Ликвидация пожара заняла меньше часа», — пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.
Очевидцы также рассказали, что перед пожаром был слышен взрыв, а огонь полностью уничтожил дом и веранду. Причины возгорания устанавливаются.